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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: 5 Temmuz az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler: 5 Temmuz az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor. Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 5 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alıyor. İşte son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 08:45 Güncelleme: 05.07.2025 - 08:45
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        • 1

          AFAD ve Kandilli son depremler listesini güncel olarak duyurmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, 5 Temmuz AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi

        • 2

          KANDİLLİ DUYURDU

          OSMANİYE’DE DEPREM!

          5 Temmuz Osmaniye Kadirli’de 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem derinliği 9.4 km olarak duyuruldu.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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