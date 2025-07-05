Son depremler: 5 Temmuz az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

AFAD ve Kandilli son depremler listesini güncel olarak duyurmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, 5 Temmuz AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi