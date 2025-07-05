Beşiktaş, Jens Cajuste için Napoli ile anlaştı!
Beşiktaş bir süredir transfer gündeminde yer alan Napoli'nin İsveçli ön liberosu Jens Cajuste için İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, David Jurasek ve Tammy Abraham'dan sonra bir transferi daha bitirme aşamasına geldi.
Napoli forması giyen Jens Cajuste için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı.
1+3 YILLIK SÖZLEŞME
25 yaşındaki İsveçli yıldız, satın alma opsiyonuyla kiralandı. Oyuncu siyah-beyazlılarda 15 maç oynaması halinde zorunlu satın alma maddesi devreye girecek.
Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren Cajuste, 33 maçta forma giyerken 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.