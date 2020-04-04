En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. Dün Hatay'da meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. İşte son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.04.04 08:51:09 35.8195 28.1973 5.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2020.04.04 07:40:20 38.9232 43.4258 10.1 -.- 2.3 -.- VAN GOLU

2020.04.04 07:24:39 38.9027 43.4225 15.9 -.- 1.8 -.- VAN GOLU

2020.04.04 06:41:53 35.7390 35.6430 17.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2020.04.04 06:08:21 38.5378 40.5990 11.2 -.- 1.9 -.- HEDIK-LICE (DIYARBAKIR)

2020.04.04 05:52:36 38.8947 43.4707 5.0 -.- 3.0 -.- VAN GOLU

2020.04.04 05:26:50 38.8787 43.2157 2.3 -.- 1.5 -.- YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS)

2020.04.04 05:14:04 38.8565 43.9358 28.3 -.- 1.4 -.- HACIALI-OZALP (VAN)

2020.04.04 05:12:31 37.5690 35.9842 8.0 -.- 1.4 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA)

2020.04.04 04:40:28 38.3942 39.1330 8.0 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.04 04:12:27 37.3577 36.2377 5.0 -.- 3.5 3.4 BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE)

2020.04.04 04:08:36 38.2863 38.7295 5.2 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2020.04.04 03:49:23 40.4858 32.9280 2.1 -.- 3.2 3.2 ULUAGAC-CUBUK (ANKARA)

2020.04.04 03:33:13 35.7893 28.2153 13.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2020.04.04 03:22:57 38.4280 44.3767 7.4 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2020.04.04 03:09:25 38.3113 38.9123 21.8 -.- 0.5 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)

2020.04.04 01:47:32 35.7478 35.5662 11.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2020.04.04 01:43:45 37.0050 27.3933 13.1 -.- 1.3 -.- BITEZ-BODRUM (MUGLA)

2020.04.04 00:54:21 37.6143 37.4307 3.9 -.- 2.9 -.- MILYANLISOKU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2020.04.04 00:39:04 38.5120 40.5857 5.0 -.- 2.8 -.- HEDIK-LICE (DIYARBAKIR)

2020.04.04 00:05:08 38.8830 43.4627 2.3 -.- 2.5 -.- ERMISLER-(VAN)

2020.04.04 00:01:29 37.6033 36.0363 6.7 -.- 2.0 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.04.03 23:58:41 38.4370 44.4228 3.8 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI