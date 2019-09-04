Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Akdeniz'de gece saat 04.01'te meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem kısa süreliğine paniğe yol açtı. Deprem yerin 16.3 km derinliğinde gerçekleşti. İşte 4 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 4 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.04 05:57:51 36.2092 27.6930 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.04 05:46:59 36.1315 27.6415 9.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.04 05:31:51 36.1750 27.6468 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.04 05:21:25 38.7367 26.5480 10.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.04 05:12:58 35.2435 27.7873 16.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.04 04:48:40 35.2318 27.9120 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.04 04:21:34 35.3812 27.7380 7.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.04 04:17:53 40.6730 35.4675 2.8 -.- 2.6 -.- SELIMIYE-MERZIFON (AMASYA) İlksel 2019.09.04 04:10:28 35.4475 27.7813 14.3 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.04 04:01:34 35.3630 27.7837 16.3 -.- 4.3 4.4 AKDENIZ İlksel 2019.09.04 03:51:55 35.2613 27.7978 13.2 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel 2019.09.04 01:47:32 37.4613 26.7957 8.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.09.03 23:33:11 36.2525 29.3593 17.6 -.- 2.2 -.- YESILKOY-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.09.03 22:51:00 40.5922 27.5400 14.4 -.- 2.7 -.- MARMARA (BALIKESIR) REVIZE01 2019.09.03 22:49:31 37.8555 29.6475 8.8 -.- 2.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.03 20:57:49 40.9733 42.1765 5.0 -.- 1.9 -.- ZEKERIYAKOY-ARDANUC (ARTVIN) İlksel 2019.09.03 18:16:50 37.1363 36.1362 7.2 -.- 2.5 -.- KIRMITLI-(OSMANIYE) İlksel 2019.09.03 16:03:19 40.7480 30.2428 10.3 -.- 2.0 -.- YUKARIDEREKOY-SERDIVAN (SAKARYA) İlksel 2019.09.03 15:50:37 37.3347 29.8227 5.0 -.- 2.5 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel 2019.09.03 15:13:41 38.7085 26.5363 8.3 -.- 3.7 3.6 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.03 13:59:58 37.3455 29.8503 5.0 -.- 2.2 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel 2019.09.03 13:22:19 38.0553 26.9428 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.03 12:41:24 39.6120 26.4187 3.9 -.- 2.9 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.09.03 12:39:20 38.7213 26.5242 10.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.03 11:48:22 37.8095 29.7365 13.2 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel