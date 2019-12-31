31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah AFAD verilerinde göre Ağrı'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 2.5olarak açıkladı. İşte 31 Aralık son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 31 ARALIK
|Büyüklük
|2.4 (ML)
|Yer
|Agri - Dogubayazit
|Tarih
|31/12/2019 - 08:10:58 (TS)
|Enlem
|39.7165 (K)
|Boylam
|43.5588 (D)
|Derinlik
|7.00 (KM)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 31 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.31 08:10:58 39.7197 43.6032 7.5 -.- 2.5 -.- AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel 2019.12.31 07:52:55 37.2032 28.4603 2.6 -.- 2.3 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel 2019.12.31 07:01:02 37.6615 35.8745 7.7 -.- 1.4 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.12.31 06:13:18 40.1433 34.2840 5.3 -.- 2.1 -.- CIFTLIKKOY-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2019.12.31 05:41:57 40.7513 27.3842 13.8 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel 2019.12.31 05:33:23 39.0677 27.8608 7.5 -.- 2.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.12.31 05:24:07 38.8782 25.8970 5.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.31 05:02:13 37.2362 43.0432 12.6 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI İlksel 2019.12.31 04:58:30 38.0030 30.3315 21.6 -.- 1.2 -.- OZBAHCE-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel 2019.12.31 04:48:34 37.9063 27.1330 8.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.31 04:47:35 39.2347 40.4128 9.1 -.- 1.6 -.- BAGLARPINARI-ADAKLI (BINGOL) İlksel 2019.12.31 04:41:03 37.9293 29.4325 8.4 -.- 1.5 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel 2019.12.31 04:08:31 39.5322 25.1597 3.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.31 03:48:27 37.7205 37.6992 6.3 -.- 1.5 -.- KUZEVLERI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel 2019.12.31 03:43:21 37.9687 42.9560 4.3 -.- 1.4 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.31 03:33:24 36.9048 42.7353 5.5 -.- 2.1 -.- IRAK İlksel 2019.12.31 02:23:46 39.0660 27.8465 8.3 -.- 2.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
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