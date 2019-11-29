29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Muş Merkez'de 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 29 Kasım son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 KASIM 2019
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 29 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.29 07:19:44 38.7505 40.9897 5.0 -.- 1.9 -.- DOGUYELI-SOLHAN (BINGOL) İlksel 2019.11.29 05:35:30 37.3688 38.5960 5.5 -.- 1.4 -.- YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel 2019.11.29 05:02:07 36.9155 28.1590 8.4 -.- 2.6 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.11.29 04:34:41 41.8787 32.4535 9.7 -.- 2.3 -.- AKKONAK-AMASRA (BARTIN) İlksel 2019.11.29 03:44:28 38.1953 44.5943 14.8 -.- 2.8 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel 2019.11.29 03:31:17 37.8465 29.6448 12.1 -.- 1.2 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.29 03:17:33 37.8522 29.6382 5.2 -.- 1.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.29 02:38:45 36.4883 28.6795 7.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.29 02:31:51 37.9022 29.6115 5.0 -.- 2.6 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.29 02:14:04 36.6053 26.2078 90.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.29 01:51:17 38.9178 27.0640 7.3 -.- 1.4 -.- ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel 2019.11.29 01:40:40 36.9172 28.1725 8.1 -.- 1.5 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.11.28 23:29:33 38.1832 44.4082 15.3 -.- 3.4 -.- BILGEC-BASKALE (VAN) İlksel 2019.11.28 22:22:18 39.0843 29.0287 9.8 -.- 1.5 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.11.28 21:59:22 37.0233 28.6632 5.9 -.- 1.0 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.11.28 21:07:45 36.5493 27.8207 12.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.28 20:55:24 36.9243 34.4627 0.0 -.- 1.3 -.- KAYRAKKESLI-TOROSLAR (MERSIN) İlksel 2019.11.28 20:46:50 36.9075 34.5215 0.0 -.- 2.4 -.- CUKURKESLIK-YENISEHIR (MERSIN) İlksel 2019.11.28 20:46:07 36.9408 34.4808 0.0 -.- 2.2 -.- KAYRAKKESLI-TOROSLAR (MERSIN) İlksel 2019.11.28 19:55:33 40.2500 42.7667 26.3 -.- 2.1 -.- YUKARIDAMLAPINAR-SELIM (KARS) İlksel 2019.11.28 19:54:07 37.8452 29.6580 9.9 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
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