27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz'de yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar Kandilli ve AFAD'dan gelen son deprem verilerini takip etmeye başladılar. Türkiye'de en son nerede deprem oldu?, Bugün deprem mi oldu? Son depremler gibi soru başlıkları neredeyse her gün araştırılmakta. İşte 27 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen son depremlerin listesi. Deprem verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanan verilerdir.
AFAD SON DEPREMLER 27 ARALIK
|Büyüklük
|3.2 (ML)
|Yer
|Akdeniz,
|Tarih
|27/12/2019 - 09:18:23 (TS)
|Enlem
|34.4143 (K)
|Boylam
|26.2665 (D)
|Derinlik
|5.93 (KM)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 27 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.27 09:18:24 34.3402 26.1640 83.6 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.27 06:26:47 38.0225 42.8837 5.0 -.- 2.8 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN) İlksel 2019.12.27 06:09:48 36.4567 28.6867 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.27 05:28:53 38.0218 42.8953 5.0 -.- 2.1 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.27 04:55:37 38.8530 27.9363 7.7 -.- 1.0 -.- TASCILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.12.27 03:52:19 36.1570 29.7467 3.5 -.- 1.4 -.- BOGAZCIK-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.12.27 03:42:04 39.6523 27.8940 21.9 -.- 1.1 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel 2019.12.27 03:25:12 37.1777 28.6430 7.2 -.- 1.5 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel 2019.12.27 00:56:18 39.5820 27.8082 18.4 -.- 0.9 -.- DERECIFTLIK-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 22:33:43 37.9573 32.5927 5.4 -.- 1.3 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.12.26 22:32:48 37.9397 32.5982 5.4 -.- 1.3 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.12.26 20:15:42 37.9287 42.7817 5.0 -.- 2.2 -.- BELENOLUK-PERVARI (SIIRT) İlksel 2019.12.26 20:08:22 37.9480 27.0502 5.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.26 19:58:04 39.4588 27.9602 9.6 -.- 1.9 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 19:23:52 36.2548 29.6322 15.8 -.- 1.9 -.- DERE-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.12.26 18:39:00 38.8652 25.9858 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.26 17:53:03 37.8917 43.0208 5.9 -.- 2.1 -.- SUGELDI-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.26 17:48:38 37.9340 34.7125 0.0 -.- 1.3 -.- NIGDE İlksel 2019.12.26 17:21:53 37.0600 30.1283 66.8 -.- 2.1 -.- DEREKOY-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
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