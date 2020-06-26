İşte meydana gelen son depremler

Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. Dün Van'da meydana gelen 5.4'lük depremin ardından bugün de Manisa 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 26 Haziran son deprem listesi haberimizde.

SON DEPREMLER 26 HAZİRAN (AFAD - KANDİLLİ)

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

MANİSA'DA 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD'ın verilerine göre, Saat 10.21'de merkez üssü Manisa Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurduktan sonra 5.1 olarak revize etti. Manisa'daki deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildi. Depremin ardından olumsuz bir haber yansımadı.

DÜN VAN'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Dün Van'ın Özalp ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, dün saat 13.03'te, merkez üssü Özalp ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6,96 kilometre olan deprem, çevre illerde de hissedildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.