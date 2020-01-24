AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi belli oldu. 24 Ocak 2020 Pazartesi günü meydana gelen depremlerin listesi yayınlandı. Bugün deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Gibi soruların yanıtını merak edenler için son deprem listesini hazırladık.