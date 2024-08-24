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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: 24 Ağustos Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak duyuruyor. En son AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 07.39'da bir deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 07:59 Güncelleme: 24.08.2024 - 07:59
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        • 1

          Son depremler… Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Ege Denizi’nde dün ise Hatay’da 3 ve üzeri büyüklükte deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, güncel son depremler...

        • 2

          EGE DENİZİ AÇIKLARINDA DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre; saat 07.39'da Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 6.49 km derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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