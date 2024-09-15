Son depremler: 15 Eylül deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu
Bugün meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda ülkenin her yerinden peş peşe gelen deprem haberleri, son depremler araştırmalarını yeniden gündeme getirdi. Peki 15 Eylül deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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Bir süredir irili ufaklı meydana gelen depremler, Türkiye'de ve çevresinde yaşanan son depremlerin araştırılmasına neden olmuştu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak listeliyor. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi 15 Eylül 2024
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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İZMİR’DE DEPREM
İzmir’in Menderes ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 02.10’da yaşanan deprem yerin 7 kilometre altında oldu.
MALATYA DEPREM
Malatya Akçadağ ilçesinde 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 01.20’de yaşanan deprem yerin 7 kilometre altında oldu.
BALIKESİR DEPREM
Balıkesir Sındırgı ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.47’de yaşanan deprem yerin 7.48 kilometre altında oldu.
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