Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: 15 Eylül deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler: 15 Eylül deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Bugün meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda ülkenin her yerinden peş peşe gelen deprem haberleri, son depremler araştırmalarını yeniden gündeme getirdi. Peki 15 Eylül deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 08:46 Güncelleme: 15.09.2024 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir süredir irili ufaklı meydana gelen depremler, Türkiye'de ve çevresinde yaşanan son depremlerin araştırılmasına neden olmuştu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak listeliyor. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi 15 Eylül 2024

        • 2

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 3

          İZMİR’DE DEPREM

          İzmir’in Menderes ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 02.10’da yaşanan deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

          MALATYA DEPREM

          Malatya Akçadağ ilçesinde 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 01.20’de yaşanan deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

          BALIKESİR DEPREM

          Balıkesir Sındırgı ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.47’de yaşanan deprem yerin 7.48 kilometre altında oldu.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Aslantepe'de resital!
        Aslantepe'de resital!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Pankart açmıştık Tayyip dedem gördü'
        'Pankart açmıştık Tayyip dedem gördü'
        'Netanyahu Lübnan'daki saldırıları genişletecek'
        'Netanyahu Lübnan'daki saldırıları genişletecek'
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        "Galatasaray için kara göründü"
        "Galatasaray için kara göründü"
        Evine icra memuru gönderen ev sahibini yaraladı
        Evine icra memuru gönderen ev sahibini yaraladı
        Osimhen tribünde!
        Osimhen tribünde!
        'Ukrayna'ya izin verilirse askeri yanıt gelir'
        'Ukrayna'ya izin verilirse askeri yanıt gelir'
        "Gel bir 'Sara'yım!"
        "Gel bir 'Sara'yım!"
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü
        Habertürk Anasayfa