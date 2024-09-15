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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puana razı oldu. HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç mücadeleyi değerlendirdi.

        Giriş: 15.09.2024 - 22:30 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:36
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        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi
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        Milli aralar iyi seri yakalayan takımlar için handikap olarak görülürken kötü gidenler için hele bir de hoca da değiştirdiyse avantaja dönüşebilir. Bir tarafta 3'te 3'le lige başlayan Beşiktaş, diğer tarafta ise ilk 2 maçında gol dahi atamayan ve göreve Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor olunca akıllara da ilk olarak bu geliyordu. Yaklaşık 1 sene önce Beşiktaş'tan ayrılan Güneş'in efsanesi olduğu Trabzonspor'da 5. dönemindeki ilk maçının Beşiktaş'la olması ise kaderin bir cilvesiydi.

        Yeni transfer Joao Mario, hafta boyunca beklendiği gibi sahadaydı ama Rashica'nın solda olduğu dizilimde Beşiktaş beklenen hücum etkinliğinden uzaktaydı. Trabzonspor iyi başlasa da 13. dakikada Visca'nın kırmızı kartı geldi. Ancak bordo-mavililer, yine de 4 dakika sonra duran topta Okay ile golü buldu. 10 kişi kalmasına rağmen direnci devam eden Trabzonspor karşısında Rashica sağa geçince işlemeye başladı Beşiktaş. Rafa Silva bu kez Svensson ile kurduğu bağlantıyla tehlikeyi başlattı, Gedson ise golcülügünü yine gösterdi skor dengelendi.

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        Devamında Beşiktaş pozisyonlar bulsa da bu rekabeti seven Uğurcan Çakır yine devleşiyordu.

        İkinci yarıda da Beşiktaş oyuna hakim gözükse de Trabzonspor'un direnci düşmedi. Rafa Silva'nın topuğu başta olmak üzere Uğurcan hayati kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Giovanni van Bronckhorst'un Semih ve Muçi hamlelerine Onur Bulut ve Mustafa Erhan Hekimoğlu eklense de aranan gol gelmedi. Beşiktaş, milli ara sonrasında ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.

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