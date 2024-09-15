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        Haberler Dünya Amerika Silah sesleri duyuldu! "Trump güvende" | Dış Haberler

        Silah sesleri duyuldu! "Trump güvende"

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida'da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirildi. Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 23:00 Güncelleme: 16.09.2024 - 01:15
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        Silah sesleri duyuldu! "Trump güvende"
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        Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra Trump’ın kaldığı Florida’daki West Palm Beach yakınlarında silah sesi duyulduğu kaydedildi.

        Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, “Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." ifadelerini paylaştı.

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        Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında suikast girişimine uğramış, kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

        FBI "SUİKAST GİRİŞİMİ GİBİ GÖRÜNEN OLAYI" SORUŞTURUYOR

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki golf kulübünde eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturduğunu açıkladı.

        FBI'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, görevlilerin Florida West Palm Beach'e intikal ettikleri bildirildi.

        Açıklamada, "FBI, eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi gibi görünen olayı soruşturuyor." ifadesi kullanıldı.

        TRUMP'TAN 400-500 METRE UZAKLIKTA

        West Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw, yaptığı açıklamada, Gizli Servis ajanının çitlerin arasından çıkan silahın namlusunu fark ettiğini ve şüpheliye doğru ateş açtığını bildirdi.

        Bradshaw, görgü tanığının ifadesi sayesinde şüpheliyi yakalayabildikleri, silahlı kişinin Trump'tan yaklaşık 400-500 metre uzakta olduğu bilgisini verdi.

        Şüphelinin 2 sırt çantası ve aksiyon kamerasının olduğunu kaydeden Bradshaw, zanlının daha sonra silahını bırakarak arabayla kaçtığını belirtti.

        Martin County Şerifi William Snyder da şüphelinin yakalandığında üzerinde silahının olmadığını ifade etti.

        ABD BAŞKANI BİDEN OLAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile Yardımcısı Kamala Harris'in, Trump'ın golf oynadığı Trump Uluslararası Golf Sahası'ndaki güvenlik olayıyla ilgili bilgilendirildikleri belirtilerek, güvende olduğunu bilmelerinin kendilerini rahatlattığı ve düzenli bilgi almaya devam edileceği bildirildi.

        Kamala Harris, X hesabından, "Florida'daki eski Başkan Trump ve mülkünün yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım ve onun güvende olduğuna sevindim. Amerika'da şiddetin yeri yoktur." mesajını paylaştı.

        Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da X hesabından, "Az önce Başkan Trump ile konuştum. Tanıdığım en güçlü insanlardan biri. İyi bir ruh halinde ve ülkemizi kurtarmak için her zamankinden daha kararlı." paylaşımında bulundu.

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        BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

        AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump'ın golf oynadığı sırada şüpheliye silahla ateş açtığını belirtti.

        TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

        Associated Press'in (AP) haberinde, Trump'ın destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğine" dikkati çekerek, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullandığı belirtildi.

        Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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