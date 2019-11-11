11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah 06.20'de AFAD verilerinde göre Siirt'in Silvan ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı. İşte 11 Kasım son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 1 KASIM
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.11 06:20:38 38.0505 42.3545 3.3 -.- 3.0 -.- SOGUKSU-SIRVAN (SIIRT) İlksel 2019.11.11 06:09:16 37.5467 43.6403 5.0 -.- 2.7 -.- DURANKAYA-(HAKKARI) İlksel 2019.11.11 06:04:41 38.0633 42.3323 5.3 -.- 2.6 -.- KALKANCIK-SIRVAN (SIIRT) İlksel 2019.11.11 05:44:49 36.4877 28.6700 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.11 05:02:13 38.7273 38.1267 5.0 -.- 1.7 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.11.11 04:50:41 38.7705 27.8897 14.5 -.- 1.8 -.- AKSELENDI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.11.11 04:47:26 37.8220 29.7420 7.7 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.11 03:58:44 38.4492 45.1907 20.5 -.- 3.8 4.2 IRAN REVIZE01 2019.11.11 03:45:39 39.8663 42.0008 2.2 -.- 1.5 -.- DUMANKAYA-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2019.11.11 03:16:03 36.4605 28.6575 14.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.11 02:24:21 35.8922 29.7945 7.2 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.11 02:17:42 39.6005 43.8673 5.0 -.- 2.0 -.- SESLITAS-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel 2019.11.11 02:00:21 36.4702 28.7065 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.11 01:55:23 39.5915 43.8347 5.0 -.- 1.8 -.- UCMURAT-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel 2019.11.11 01:11:13 39.6058 28.6592 5.0 -.- 1.7 -.- DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.11.11 01:01:45 37.8828 29.5930 6.4 -.- 2.0 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.11 00:41:20 37.7563 35.5110 5.0 -.- 2.1 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel 2019.11.11 00:12:54 36.4372 28.7385 5.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.10 23:38:10 37.7397 35.5557 5.2 -.- 3.2 3.2 KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.11.10 23:28:45 37.8535 29.6955 7.0 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.10 22:16:41 39.5007 26.1702 10.0 -.- 2.0 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.11.10 20:31:09 36.4648 28.7213 13.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.10 19:21:51 36.4105 29.2147 17.8 -.- 2.3 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.11.10 18:40:26 35.8205 28.9142 12.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
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