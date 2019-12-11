Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Dün akşam Balıkesir'de meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi ve vatandaşlar tarafından paniğe yol açtı. Balıkesir depreminin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak açıklarken, AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Depremin ardından Balıkesir Valisi'nden ve Belediye Başkanından açıklama geldi. İşte 11 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ARALIK

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.11 07:09:49 39.3943 27.9763 4.2 -.- 1.2 -.- CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 06:46:12 39.4222 27.9077 5.3 -.- 1.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 06:30:28 40.7343 28.9718 9.8 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.12.11 06:26:16 39.4435 28.0093 6.5 -.- 1.1 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 06:13:03 39.4232 27.9368 8.8 -.- 1.1 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 06:01:26 39.4235 27.9510 10.2 -.- 1.6 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 05:48:16 39.4105 27.9908 4.9 -.- 1.3 -.- CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 05:47:35 39.4452 27.9107 8.4 -.- 1.9 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 05:47:01 39.4508 27.9480 6.9 -.- 2.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 05:45:50 37.8162 29.7022 5.8 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.11 05:36:56 39.4367 27.9023 7.9 -.- 1.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 05:35:23 39.4155 27.8773 4.6 -.- 1.1 -.- YESILLER-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 05:29:26 37.4797 24.0217 148.6 -.- 4.7 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.12.11 05:11:51 39.4565 27.9387 7.3 -.- 3.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 05:06:22 39.4615 27.9377 5.3 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 05:04:44 39.4202 27.9228 5.4 -.- 1.2 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 04:56:05 35.2968 26.5358 71.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

BALIKESİR'DE ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR!

Kandilli Rasathanesi dün gece 23.14 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğünü 5.0 olarak revize etti. Bursa, Manisa, İzmir, Yalova'da da hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü. Merkez üssü Akçaköy olarak açıklanan deprem 7,7 kilometre derinlikte yaşandı. Deprem sonrası vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. AFAD ise 23.14'deki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Kandilli'nin açıklamasına göre 23.24'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Öte yandan AFAD, emniyet ve jandarmaya deprem sonrası can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar bildirimi ulaşmadığı öğrenildi.

BALIKESİR VALİSİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 23.14'te meydana gelen 6 Eylül merkezli depremde herhangi bir hasar bildirimi olmadığını belirterek, "Hastaneye başvuran vatandaşımız da yok. Ekiplerimiz depremin merkezi konumundaki Akçaköy'de. Orada da herhangi bir hasar bildirimi yok" dedi.

Vali Yazıcı, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "6 Eylül merkezli oldu deprem. Şu ana kadar 112, AFAD, itfaiye, 155 ve 156'ya herhangi bir bildirim yapılmadı. Vatandaşlarımız tarafından mağdur olduklarına dair bildirim olmadı. Kriz merkezindeyiz. Merkezde olduğu için bazı vatandaşlarımız doğal olarak sokakta. Herhangi bir hasar bildirimi yok. Hastaneye başvuran vatandaşımız da yok. Depremin merkezi konumundaki Akçaköy mahallesinde jandarma ve itfaiye ekiplerimiz bulunuyor. Orada da herhangi bir hasar bildirimi yok" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI AVCI'DAN DEPREM AÇIKLAMASI: SABAHA KADAR TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi."