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Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah AFAD verilerinde göre Manisa'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı. İşte 6 Ocak son deprem listesi...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 10 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.01.10 08:23:01 34.8317 25.2187 6.5 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.01.10 06:18:06 37.8897 29.5838 5.3 -.- 1.0 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2020.01.10 05:46:44 38.5397 28.2045 5.5 -.- 1.9 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel 2020.01.10 05:12:11 38.6522 42.9277 24.5 -.- 1.4 -.- VAN GOLU İlksel 2020.01.10 04:14:32 38.5105 39.5832 3.3 -.- 2.9 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG) İlksel 2020.01.10 03:42:14 38.3938 42.9258 23.1 -.- 1.4 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel 2020.01.10 03:11:51 36.6837 27.1600 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2020.01.10 03:08:32 37.7358 29.7873 9.5 -.- 1.3 -.- GOLCUK-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2020.01.10 02:59:08 37.8520 29.6405 5.9 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2020.01.10 02:53:09 37.0790 27.6925 5.2 -.- 1.3 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2020.01.10 01:10:30 39.0882 27.8273 13.1 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.09 22:58:09 40.6982 30.3753 18.7 -.- 2.2 -.- YUKARIKIRAZCA-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel 2020.01.09 22:05:59 36.7078 27.1638 8.1 -.- 3.3 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2020.01.09 20:23:17 37.0765 28.5960 2.1 -.- 2.0 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2020.01.09 18:48:09 37.8705 29.6048 8.5 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2020.01.09 17:08:25 37.8852 29.6352 1.2 -.- 2.2 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2020.01.09 17:07:25 36.5940 27.4955 28.2 -.- 2.1 -.- YAKAKOY-DATCA (MUGLA) İlksel 2020.01.09 16:45:46 36.8315 28.8877 13.6 -.- 1.4 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) İlksel 2020.01.09 14:26:48 37.8455 29.6343 5.2 -.- 1.8 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2020.01.09 13:41:23 39.0465 27.8477 10.6 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.09 13:18:50 41.0438 26.7438 1.4 -.- 1.1 -.- DAVUTELI-MALKARA (TEKIRDAG) İlksel 2020.01.09 13:08:07 39.5288 26.0517 12.1 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2020.01.09 13:01:38 37.1045 28.7243 13.4 -.- 1.5 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel 2020.01.09 13:00:44 39.4995 27.8520 19.2 -.- 1.4 -.- CINGE-(BALIKESIR) İlksel 2020.01.09 12:36:28 39.4572 28.1293 5.0 -.- 1.8 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
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