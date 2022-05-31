Zonguldak'taki 'kesik baş' cinayetinde sıcak gelişme!

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de Mustafa Keleş'in (70) cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili yakalanan 11 şüpheliden 6'sının daha jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

AA'da yer alan habere göre sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Jandarma komando timleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan Mustafa Keleş'in kayıp başını aramış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Her yeri dikkatle arayan ekipler, Keleş'in kayıp başını cansız bedenin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

Dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, hakimlikçe serbest bırakılmıştı.