Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir'de oynanacağını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, müsabakanın 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacağı ve karşılaşmanın saat 20.45'te başlayacağı belirtilmişti.

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TRABZON CEPHESİNDEN TEPKİ GELDİ

Trabzonspor cephesi Eskişehirspor'la aralarındaki sorunlar nedeniyle finalin burada oynanmasının yanlış olacağını duyurmuş ve tepki göstermişti.

FİNAL 14 MAYIS'TA

Kupa yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray ve Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final eşleşmelerini kazanan takımlar 14 Mayıs'taki finalde kupaya uzanmak için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE HT SPOR'DAN ÖĞRENDİ

Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir'den alınıp başka şehre verileceği bilgisine ilk HT Spor ulaştı ve izleyicilerine aktardı.

"YENİDEN DEĞERLENDİRME KARARI ALINMIŞTIR"

Federasyondan yapılan son açıklamada ise, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır." denildi.

💥 Kupa finalinin yeri değişiyor! 📍



🎙️ @AytacErsoy: Eskişehir Valiliği'nin yaptığı açıklamada güvenlik kısmının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Eskişehir taraftarı Eskişehir'de oynanmasını istemiyordu çünkü Eskişehirspor küllerinden doğmaya çalışıyor. Bu takım bu sezon kupa… pic.twitter.com/LectD9UgWN — HT Spor (@HTSpor) April 18, 2025