Zihinsel engelli öğrenciye korkunç zorbalık!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, ortaokulda sınıftayken arkadaşları tarafından darp edilen zihinsel engelli C.Ö. (13), baygınlık geçirdi. Darp eden öğrenciler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, arkadaşlarına gönderdi. C.Ö'nün ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Olay, 15 Şubat'ta ilçedeki ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, 7'inci sınıfta okuyan A.Ş., öğle arasında zihinsel engeli bulunan C.Ö.'nün eğitim gördüğü sınıfa gitti. C.Ö., omzuna dokunduğu A.Ş.'ye 'Nasılsın?' diye sordu. Bu duruma sinirlenen A.Ş., 'Bana nasıl vurursun?' diyerek, C.Ö.'yü darbetmeye başladı.
SOPA DARBELERİYLE BAYILDI
A.Ş., M.O.A., B.L.A, H.B., B.K., ve H.B. isimli öğrenciler, yere düşen C.Ö.'nün kalkmasını engelledi. Sopayla vurdukları C.Ö.'nün bayılması üzerine şüpheli öğrenciler, C.Ö.'yü sınıfta yerde sürükledi. B.K. ile M.O.A. ise C.Ö.'nün ayakkabılarını çıkardı. Darp olayını gerçekleştiren öğrenciler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, arkadaşlarına attı. Olayın ardından psikolojisi bozulan C.Ö., okula gidemedi.
VİDEOYU GÖREN ÖĞRETMEN POLİSE BİLDİRDİ
Okulda görev yapan bir öğretmen, videoyu görünce polise giderek, durumu bildirdi. C.Ö. ile onu darp ettikleri öne sürülen A.Ş., M.O.A., B.L.A, H.B., B.K., ve H.B.'nin ifadeleri pedagog eşliğinde alındı. Öğrencilerden 4'ü ifadelerinde mağdur C.Ö. ile şakalaştıklarını ileri sürdü.
'YERDE SÜRÜKLEDİLER, AYAKKABILARIMI ÇIKARDILAR'
C.Ö. ise, ifadesinde şunları söyledi: "A.Ş. bana vurdu ve yere düştüm. Ellerimden ve kollarımdan tutarak yerden kalkmamı engellediler. Ben yerdeyken bana gülerek `bayılmış´ diyerek dalga geçtiler. Hatta yerde de sürüklediler. B.K. ile M.O.A. bu arada ayakkabılarımı çıkardılar. Ben yere düşünce pantolonumun bel kısmı açılmıştı. M.O. süpürgenin sapıyla açılan kısma dokundu.
Bu esnada sınıfta bulunan herkes bana güldü. Ben de bu sırada koktuğum için ağlamaya başladım, onlara engel olamadım. Videoyu kimin çektiğini göremedim. M.O.A., B.K.'ye video çekmesini ve bu videoyu ortak mesajlaşma gruplarına atacaklarını söyledi. Ben yaşanan olayla ilgili beni yerde sürükleyen, benimle dalga geçen ve hakaret eden A.Ş., M.O.A., B.L.A, H.B., B.K., ve H.B.'den şikâyetçiyim" dedi.
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İfadelerinin alınmasının ardından olaya karıştığı ileri sürülen öğrencilerle ilgili, 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı verme ya da ele geçirmek suçlamasıyla' Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ayrıca konuyla İlgili Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de inceleme başlattığı öğrenildi.
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