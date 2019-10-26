26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Saadet Şahin (45),geçen yıl 17 Eylül günü, işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i karşılamak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden aralarında tartışma yaşanan karşı komşusu Gülay Durusoy (41) da kapıyı açtı. Durusoy, elindeki kasenin içinde bulunan kezzabı komşularının üzerine attı.
KASEYLE ÜZERLERİNE ASİT DÖKTÜ
DHA'da yer alan habere göre Saadet Şahin´in yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşurken, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akil'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi. Ayrıca çocukları Osman (13) ve Ayşegül´ün (8) elleri ve kolları, Ramazan Şahin´in kolu ve bacağı yandı.
GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Olay anında aynı yerde olan apartman sakinlerinden Şeyda Bağbudar´ın da kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi ancak kalıcı izler oluştu. Gözaltına alınan Gülay Durusoy, tutuklandı.
9 YIL HAPİS CEZASINA MAHKUM OLDU
Konya 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Durusoy, ikinci celsede tahliye edildi. 4 Ekim günü görülen karar duruşmasında ise 'kasten yaralama' suçundan toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yargılama sırasında olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği, suçunu inkâr ettiği ve pişman olmadığı gerekçesiyle cezada indirim yapmadı. Cezayı duyan Durusoy, mahkeme salonundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hâkim olamadı.
ENGELLİ ÇOCUĞU DA DAHA ÖNCE DARP ETMİŞ
Gülay Durusoy'un, Şahin Ailesi'ne yönelik kezzaplı saldırısından 2 ay önce de zihinsel engelli Akil Şahin'i iterek düşürüp, yaralanmasına neden olduğu ortaya çıktı. Ailenin şikayetçi olması üzerine Durusoy hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Durusoy, suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü Saadet ile tartışmadım. Akil'i itip yere düşürmedim. Saadet benim evime gelen komşularımla tartışmış. Dışarı çıktığımda kavga ediyorlardı. Ben kavgayı ayırdım, karışmadım. Beraatimi istiyorum"dedi.
"OĞLUMU İTİP DARP ETTİ"
Anne Saadet Şahin ise, "Olay günü oğlum Akil bakkala gidiyordu. Ben arkasından baktım. Gülay'ın oğlumu itekleyip, yere düşürdüğünü gördüm. Peşinden çıktım, yanına gittiğimde oğlum yerde yatıyordu. Dizlerinden yaralanmıştı. Gülay Durusoy'dan şikayetçiyim" diye konuştu. Duruşma ertelendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!