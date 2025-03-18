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        Haberler Dünya Zelenskiy: Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor | Dış Haberler

        Zelenskiy: Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy; ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sonrasında açıklamada bulundu. Zelenskiy, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmanın bir sonuç getirmeyeceğini ifade ederken, Rusya'nın yeni saldırılar başlatmak istediğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 23:01 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:11
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        Zelenskiy: Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy; ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sonrasında açıklamada bulundu.

        Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmanın bir sonuç getirmeyeceğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın belli bölgelere yeni saldırılar başlatmak istediğini belirtti.

        Vladimir Putin'in Ukrayna'ya olan silah ve istihbarat desteğinin kesilmesi talebine de değinen Zelenskiy, bu talebin Kiev'i zayıflatmaya yönelik olduğunu işaret ederken, müttefiklerinin Ukrayna'ya desteği kesmeyeceğine inanadığını dile getirdi.

        Zelenskiy, Rusya'nın önümüzdeki aylarda Sumi, Zaporijya ve Harkiv'e saldırabileceğini iddia ederken, Sumi çevresinde Rus güçlerinin takviye edildiğini bildirdi.

        Zelenskiy diğer yandan, Trump ile Putin'in enerji hatları üzerinde anlaşmaya vardıkları ateşkesin de Ukrayna tarafından destek göreceğini duyurdu.

        Ukraynalı lider, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmenin detayları hakkında konuşmak istediğini belirtti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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