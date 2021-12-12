Yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşıyla evlendi!

İlçede 15 Ocak 2019 tarihinde dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik´in asitli saldırısına uğradı.
DHA'nın haberine göre, yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.
ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, PİŞMAN OLDU
Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, `kasten yaralama´ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.
TAHLİYE OLDU, EVLENDİLER
Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Berfin Özek, dün yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek´in evliliği sosyal medyada paylaşıldı.
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