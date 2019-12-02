02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edirne’de iddiaya göre 19 yaşındaki A.Y.Ö., annesiyle birlikte kaldırımda yürürken henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek tarafından yüzüne ve üzerine dökülen bir sıvıyla saldırıya uğradı. Saldırgan hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, yüzünde yanıklar oluşan genç kız ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
MİNİBÜSTE DE BİR KADINA AYNI SIVIDAN ATTI
İHA'da yer alan habere göre polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli, bu kez de Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne ait minibüste yolcularla birlikte yolculuk yaparken tam yolcular minibüsten ineceği esnada yanında bulunan sıvıyı yolcuların üzerine attı.
MİNİBÜSTEN İNİP KAÇTI
Sıvının isabet ettiği G.Y. isimli kadının yüzünde de kızarıklık oluştu. Şüpheli minibüsten inerek kaçtı. Yaralanan kadın ise olay yerine yakın polis ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.
"YÜZÜM VE GÖZÜM YANDI"
Minibüste yüzüne sıvı atılan G.Y. dehşet anlarını “yüzüm ve gözüm yandı” sözleriyle anlattı. Evinden çıkıp minibüsle çarşıya giden G.Y., minibüste bulunan bir erkeğin hedef gözetmeksizin içeridekilere soğuk bir sıvı attığını ve ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.
"YANDIM, ÖLÜYORUM' DİYE YARDIM İSTEDİ"
Genç kızın saldırıya uğradıktan sonra “yandım ölüyorum” diyerek yardım istediğini söyleyen görgü tanığı Remziye Ö. de dehşet anlarını şöyle anlattı: “Aracıma gaz alıyordum bir çığlık duydum baktığımda 2 bayanın bağırdığını ve şüpheli bir erkek şahsın da koşarak kaçtığını gördüm. Kızın yanına geldiğimde kıpkırmızı olduğunu gördüm. Kız 'gözüme bir şey atıldı, yandım ölüyorum' diye bağırmaya başladı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI
Bir diğer görgü tanığı Nurten E. ise çığlık duyduğunu baktığında ise genç bir kızın yüzünün kızardığını ve ağladığını anlattı.
Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede poşete sarılıp yol kenarına atılmış şüpheli bir şişe buldu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere şişeye el konulurken, yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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