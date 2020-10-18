Son dakika YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI! O kentte flaş yüz yüze eğitim kararı!

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uşak İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandı.

AA'nın haberine göre toplantıda, köylerdeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere, yarından itibaren hafta içi 5 gün yüz yüze eğitim verilmesi kararlaştırıldı.

Kararda, yüz yüze eğitimin yapılacağı okullarda Sağlık Bakanlığının Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi.

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