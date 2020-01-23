FETÖ'nün kritik ismi tutuklandı

23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bekmezci'nin tutuklanmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fetullah Gülen ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer alan, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunan, Fetullah Gülen'in yakın arkadaşlarından olup, örgüt içerisinde 'Kadim Abi -İrşatçı' gibi sıfatlarla tanınan, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan, bu süreç öncesinde ise örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il -bölge- ülke imamlarının dahi üzerinde sözde manevi bir konumda bulunan şüpheli Yusuf Bekmezci, alınan savunmasında suçlamaları kabul etmemiş ve dosya kapsamındaki delillere göre TCK'nın 314/1 maddesi anlamında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır."
OPERASYONUN GEÇMİŞİ
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı.
İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında, örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 lira ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.
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