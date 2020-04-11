AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli bir açıklamada bulundu. AA'da yer alan habere göre Bakan Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde ve bakanlık kapsamındaki diğer yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.