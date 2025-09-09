Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Yurtdışına çıkış harcına zam geldi | Son dakika haberleri

        Yurtdışına çıkış harcına zam geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yurtdışına çıkış harcı 710 liradan 1000 liraya yükseltildi

        Habertürk / DHA
        Giriş: 09.09.2025 - 00:11 Güncelleme: 09.09.2025 - 01:21
        Yurtdışına çıkış harcına zam geldi
        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yurt dışına çıkış harcı tutarı 710 TL’den 1000 TL’ye yükseltildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yurt dışına çıkış harcı tutarı yeniden belirlendi. Karara göre, yurt dışına çıkış harcı 710 TL’den 1000 TL’ye çıkarıldı. Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışına çıkışlarda ise yeni ücret farkı alınmayacak.

