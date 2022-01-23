Yürekleri sızlattı! Bir görüntü de Bingöl'den geldi

Son dakika haberleri: Yürekleri sızlattı! Bir görüntü de Bingöl'den geldi - Güncel Haberler

İHA

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyüne bir süre önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce başıboş bırakılan eşekler, yoğun kar yağışı ve soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor.

İHA'nın haberine göre, köyde ikamet eden duyarlı bir vatandaş tarafından görüntülen eşeklerin birçoğunun sakat olduğu belirtilirken, duyarlı vatandaş ilgili kurumların harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Köyde yaklaşık 18 adet eşeğin olduğunu belirten vatandaş, çözüm bulunmaması halinde eşeklerin donarak ölebileceğini belirtti.