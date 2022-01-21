Yürekler acımıştı! O eşeklerden haber var!

Şanlıurfa'da, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, ilçeyi etkileyen kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 12 derecelere kadar düşünce kırsal bölgelerdeki başıboş eşeklerin, donma tehlikesine karşı toplanıp barınağa alınması talimatı verdi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre belediyeye ait ekipler, gece saatlerinde ilçe kırsalındaki başıboş 20 eşeğe ulaştı.

Ekipler büyük bir mücadele vererek, kamyonetlere yüklediği eşekleri barınağa taşıdı.

Son dakika haberine göre Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, kırsal bölgelerde başıboş hayvanları barınaklarda korumaya almaya devam edeceğini söyledi.

Sahipsiz eşeklerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yürekleri acıtmış ve büyük yankı bulmuştu.