05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Yusuf (7) ve Ali Tencirlioğlu (5) kardeşler, geçen yıl 14 Ocak günü zaman zaman hayvan satış pazarının kurulduğu, Uzundere mevkiindeki boş arazide oynuyorlardı. Ancak kardeşler oyun oynarken su dolu 1.5 metrelik çukura düştü. Diğer çocuklar, kardeşlerin yakınlarına haber verdi. Çocukların teyzesi, suya girip, dipte çamura saplanan kardeşleri çıkardı. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, kurtarılamadı.
Ali 5 yaşındaydı.
HURDA TOPLAYARAK GEÇİNİYORLARDI
DHA'da yer alan habere göre Tencirlioğlu Ailesi'nin, kış aylarında Kahramanmaraş'tan İzmir'e geldiği, Uzundere bölgesinde çadırda kaldığı, hurda toplayarak geçimlerini sağladıkları ortaya çıktı.
Yusuf ise 7 yaşındaydı.
OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Çukurun ise bölgede inşaat yapan firma tarafından yağmur suyunun toplanması için açıldığı belirlendi. Çocuklar, Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verilirken, işveren firmanın saha sorumlusu Z.D. ile taşeron firmanın saha sorumlusu M.K. tutuklandı.
15 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda 2 tutuklu ile kepçe operatörü Ç.A., asıl işveren firmanın teknik işlerden sorumlu inşaat mühendisi D.B. ve asıl işveren firma çalışanı M.B. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
AİLE ŞİKÂYETİNİ GERİ ALDI, TAHLİYE OLDULAR
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada, ailenin şikayetini geri almasıyla tutuklu sanıklar tahliye edildi. Bir önceki duruşmada da mahkeme, firma sahipleri A.D. ve C.B. hakkında açılan davanın kendi davalarıyla birleştirilmesine karar verdi.
ASLİ KUSURLUYA 6 YIL HAPİS CEZASI
Davanın dün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Vekili avukat Müjgan Bilgen Özen katıldı. Sanıkların önceki savunmalarını tekrar ederek, beraat talebinde bulunduğu duruşmada taşeron firmanın saha sorumlusu M.K., asli kusurlu olmasından dolayı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
CEZA İYİ HALDEN 5 YILA İNDİ
Ceza iyi hal indirimiyle 5 yıla çevrildi. Mesleğinden 2 yıl men edilen sanığın cezası ertelenmedi. Asıl işveren firmanın saha sorumlusu Z.D. de tali kusurlu olduğu gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl mesleğinden men edilen Z.D.'nin cezası da ertelenmedi.
FİRMA SAHİBİ BERAAT ETTİ
Mahkeme, firma sahipleri A.D. ve C.B. ile asıl işveren firmanın teknik işlerden sorumlu inşaat mühendisi D.B., asıl işveren firma çalışanı M.B. ve kepçe operatörü Ç.A. hakkımda beraat kararı verdi.
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