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Meral Yıldız'ın haberine göre, Van'ın Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca dün akşam saatlerinde el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran (32) şehit düşerken, 8 işçi de yaralanarak kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hain saldırıda şehit düşen işçiler için bugün YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi karşısındaki helikopter pistinde tören düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, askeri erkan, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

DUALARLA UĞURLANDILAR

Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından Şehit Murat Yağdıran (60) Akköprü Mezarlığı’nda ve Şehit Emrah Baran (32) ise Yumrutepe Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan aynı saldırıda yaralanan işçilerin ise tedavisi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

YARALI HALDE ARKADAŞLARINI KURTARDILAR

10 arkadaşıyla beraber iş bitiminde minibüsle Çatak’a geldikleri sırada PKK tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralandığını ifade eden Ali Dülek, “Yola bomba döşemişler. Geçişimiz sırasında patlattılar. O sırada kendimizden geçmiştik. Sonra kendimize geldiğimizde arkadaşlarımızı çıkarmaya çalıştık. Sonra olay yerine gelen helikopterlerle bizi hastaneye getirdiler” dedi.

"CAMI KIRDIM ARKADAŞLARIMI KURTARDIM"

Patlamada ayağından yaralanan Abdullah Dokuz ise “Kato Dağı’nda 25 günlük bir yol çalışmamız var. İş paydosunda 10 arkadaşla birlikte servisimize bindik. 5-6 kilometre ileride yola döşenen patlayıcı infilak etti. Patlayıcı minibüsün ön tarafına isabet etti ve minibüs havaya uçtu. Hepimiz orada şuurumuzu kaybettik. Ben biraz erken uyandım, dışarı çıkmaya çalıştım. Arkadaşlarımı camı kırarak kurtardım. Önde oturan iki arkadaşımız şehit oldu, minibüs şoförü ağır yaralandı. Diğer arkadaşlarımız da çeşitli yerlerinden yaralandı” ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞİNCE BİR DAHA O YOLU YAPACAĞIM"

Yaklaşık 15 gündür aynı yolu kullandıklarını anlatan Dokuz, “Sürekli o yolu kullanıyorduk. Yaptığımız topraklı yola tuzak kurmuşlardı. Burada onların gerçek yüzlerini gördük. Sivil halkın, zararsız halkın canına kastetmekle olmuyor bu işler. İyileşirsem bir daha o yolu yapacağım” diye konuştu.