15 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde, üreticilerin tarlalarını suladığı ve hayvanların su ihtiyacını karşıladığı gölet, bilinçsiz sulama ve kış mevsiminde yeterince yağış almayınca kurumaya başladı.
Gölette bu nedenle 2 gündür balık ölümleri yaşanırken, diğer balıklar ise az miktardaki suda yaşam mücadelesi veriyor. Köylüler, bir an önce göleti besleyen barajlardan su bırakılmasını bekliyor.
"SU GELİRSE BALIKLAR YAŞAYACAK"
DHA'da yer alan habere göre Oruçlu Muhtarı Şevket Filiz, "Bu yıl mevsim kurak geçti. Göletimiz, Şeytan Deresi Barajı'ndan su salınmadığı için kurudu. Salınan su da yetersiz kaldı. Çiftçilerimiz de mahsullerini sulamak zorunda kalıyor. Barajlardan su salınmasını bekliyoruz. Su gelirse balıklarımız yaşayacak" dedi.
İKİ GÜNDÜR ÖLÜMLER SÜRÜYOR
Oruçlu Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Lütfü Gök ise, "Suların azalması ile balık ölümleri 2 gündür devam ediyor. Barajlardan su bırakılmadığı için gölette balıklarımız gözlerimizin önünde ölüyor. Bu sorun kurumlar arası anlaşmazlıktan oluyor. Su salınmadığı için son 3 yıldır göletteki balıklar ölüyor. Barajlardan suyun düzenli salınmasını istiyoruz. Balıkların ölümüne üzülüyoruz" şeklinde konuştu. Mısır, ayçiçeği, yonca gibi mahsullerini göletten sulayan köylüler, artık barajdan yeterli miktarda su bırakılmasını istiyor.
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