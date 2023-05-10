Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yürek yakan facia! Alevler baba ile kızını hayattan kopardı

Balıkesir'de evlerinde yangın çıkan baba ile kızı hayatını kaybetti

Balıkesir'de yürek yakan bir facia meydana geldi. Kentte bir evde meydana gelen yangında baba ve 16 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi

Giriş: 10.05.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yürek yakan facia! Alevler baba ile kızını hayattan kopardı
AA

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve kızı yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen anne hastaneye kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre Yeni Mahalle'de üç katlı binanın ikinci katında Mustafa Özdemir (61) ve ailesinin yaşadığı dairede sabaha karşı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ELEKTRİKLİ SOBA YOL AÇTI İDDİASI

Yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına alan ekipler, içeri girdiklerinde Mustafa Özdemir ve kızı Sude Nur Özdemir'in (16) dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Dumandan etkilenen anne Nurten Özdemir (57) ise Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ile kızının cansız bedenleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Havran Kaymakamı Enver Özderin olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Özderin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ailenin ısınmak için açık bıraktığı elektrikli sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mermer fabrikasında iş kazası: 1 işçi öldü
Mermer fabrikasında iş kazası: 1 işçi öldü
Mersin'de fidye için kaçırılan çocuk öldürüldü
Mersin'de fidye için kaçırılan çocuk öldürüldü
Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Tunus'ta sinagoga silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
Tunus'ta sinagoga silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.