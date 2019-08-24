Konya'nın Karatay ilçesinde önceki gün sabah saat 08.30 sıralarında, bir kadın cinayeti yaşandı. Edinilen bilgiye göre belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol (40) ile eşi Tuba Erkol (37) arasında, bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Tuba Erkol, 4 gün önce kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikâyetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı.

UZAKLAŞTIRMAYA RAĞMEN EVE GİTTİ

DHA'daki habere göre Bekir Erkol, çıkarılan bu karara rağmen mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçağı eşine sapladı.

YARALI HALDE EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Çiftin, 9-13 yaşlarındaki 3 çocuğu, babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartmanda defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp, olay yerinden kaçtı.

"YARDIM İSTEME, ANNENİZ ÖLDÜ" DEMİŞ

Bekir Erkol'un, olay yerinde bıraktığı kızına ise "Yardım istemene gerek yok. Anneniz öldü" dediği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak darbesi alan Tuba Erkol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ AYLIK "UZAKLAŞTIRMA" KARARI

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Erkol'un 4 gün önce eşine şiddet uyguladığını ve hakkında 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiğini belirledi.

BIÇAKLA POLİSE TESLİM OLDU

Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak, teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla eve gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Erkol, emniyete götürülürken, basın mensuplarının 'Neden öldürdün? Pişman mısın' sorusuna, "Namus için pişman mı olunur?" yanıtını verdi.

"ANNEMSİZ UYUYAMAM Kİ"

Annesinin öldüğünden habersiz olan kız çocuğu 9 yaşındaki M. ise olay sırasında karşı komşuları tarafından kurtarılıp, eve alındı. Küçük M.'nin yakınlarına, "Ben annemsiz uyuyamam ki. Ben onsuz nasıl yatarım? Ne olur doktorlara biraz daha para verin de annemi yaşatsınlar" dediği öğrenildi. Babalarının annelerini öldürmesine şahit olan 3 kardeşin, daha sonra annelerinin akrabalarına teslim edildiği belirtildi.

"TUBA BANA BAĞIRINCA KENDİMİ KAYBETTİM"

Emniyette sorgulanan Bekir Erkol'un, ifadesinde eşini çok sevdiğini, severek evlendiklerini söylediği belirtildi. Erkol'un, sorgusunda, "Biz eşimle birbirimizi sevdik. Severek evlendik. En büyük oğlumu anneme götürecektim. Sabah mesai çıkışı eve gittim. Çocuklar yatıyordu. Eve girip bir süre oturdum sonra tartışmaya başladık. Tartışma sırasında Tuba bana bağırıp, hakaret etmeye başladı. Tartışmamız üzerine çocuklarda uyandı. O bana bağırmaya devam edince bir süre sonra kendimi kaybetmişim. Yanımda bulunan bıçakla Tuba'ya saldırmaya başladım. Tuba dışarı kaçınca ben de peşinden gittim. Tuba yerde kanlar içinde yatıyordu. Ben çocuklarımı alıp, olay yerinden uzaklaştım" dediği öğrenildi.

EŞİNİN ADINI KOLUNA KAZIMIŞ

Bekir Erkol'un, eşinin ismini de koluna 'Tubam' diye kazıdığı görüldü. Bekir Erkol, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.