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Yüksek Seçim Kurulu, Ordu ve Hatay'da seçimlerin yenilenmesi başvurularını karara bağladı.

CHP'nin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle Hatay seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itiraz ve seçimin yenilenmesi talebi YSK tarafından kabul edilmedi.

Hatay’daki seçimi AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oy oranıyla kazanmıştı. CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itiraz da reddedildi. AK Parti'den yeniden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler, mazbatasını 15 Nisan 2024 günü almıştı.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti'nin adayı Mehmet Hilmi Güler oyların yüzde 40,07'sini, İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz ise oyların yüzde 36'sını almıştı. 4 İLÇEDE İÇİN DE RET KARARI Kurul ayrıca CHP'nin Adana'nın Pozantı, Konya'nın Hadim, Hatay'ın İskenderun ve Ardahan'ın Çıldır ilçelerindeki yerel seçimlerin iptali için yaptığı itiraz başvurularını da reddetti.