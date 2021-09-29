YPG/PKK elebaşı: "Biden bize söz verdi!"

AA

The Times gazetesine konuşan teröristbaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, "Dürüst olmak gerekirse ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu. Aynı durumla karşılaşacaklarından korktular" ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre Biden yönetiminin buna hızlı yanıt verdiğini ve elçiler gönderdiğini öne süren teröristbaşı, "Buranın Afganistan olmadığı konusunda bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler" dedi.

"DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI HOOD İLE GÖRÜŞTÜK"

Haberde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie'nin bölgeye gönderildiği, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Joey Hood'un da teröristbaşıyla görüştüğü belirtildi.

"Mazlum Abdi"nin PKK'nın üst düzey isimlerinden biri olduğuna inanıldığı, gençliğinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a yakın olduğu aktarıldı.

ÖCALAN'IN FOTOĞRAFLARI ZOR DURUMDA BIKARIYOR

Öcalan'ın fotoğraflarının YPG/SDG'nin birçok ofisinde görüldüğüne işaret edilen haberde, "Bu, ABD ve İngiltere'yi zor durumda bıraktı çünkü PKK her iki ülkenin listeye aldığı bir terör örgütü olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.