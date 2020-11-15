Mahmut Atıcı'nın (27) kullandığı otomobil, Bahariye yolu TOKİ mevkiinde devrildi. Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, kazada yaralanan Murat Dağhan (26),kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Atıcı ve Dağhan'ın, Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptıkları öğrenildi.