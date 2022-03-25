Yol vermedi diye İETT otobüsüne saldırdılar!

Avcılar'da İETT otobüsü yol vermedi diye ortalığı birbirine kattılar!
Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. İlçede trafik magandaları, durağa yanaşan otobüs şoförünün yol vermemesine sinirlenerek ortalığı birbirine kattı. Saldırganların dakikalarca devam eden kovalamacada taş ve sopalarla İETT otobüsüne saldırdığı o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
Korkunç olay sabah saatlerinde yaşandı. Yolcu almak için durağa yanaşan bir İETT otobüsünden yol isteyen şehir eşkıyaları, şoför yol vermeyince dehşet saçtı.
İHA'nın haberine göre, araçlarından inen saldırganlar, şoför Tarık Akçam’a hakaretler savurarak saldırdı. Yaşanan durum karşısında camını kapatan Akçam, otobüsle kaçmaya başladı.
6 DURAK BOYUNCA TAKİP ETTİLER
Saldırganlar ise yaptıkları ile yetinmeyerek otobüsün peşinden gitti. 6 durak boyunca ara ara İETT aracına saldıran zanlılar, yolunu keserek aracı durdurmaya çalıştı.
Kilometrelerce devam eden takip ise Akçam’ın otobüsü Bahçeşehir Polis Merkezi’ne getirmesiyle son buldu. Otobüs şoförü durumu polis ekiplerine bildirirken, saldırganlar polislere de tepki gösterdi. Olay sonrasında zanlılar gözaltına alınırken, yaşanan o kovalamaca anları otobüs içindeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
"TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR"
Yaşanan olayı anlatan Tarık Akçam, “Bugün sabah saatlerinde Şahintepe istikametinden Avcılar’a doğru servisime başladım. Saat 7.20 sıralarında ise duraktan yolcu alırken korna ve selektör yaparak arkama bir araç yanaştı. Sonrasında araçtan inen şahıslar yanıma gelerek yol istediler. Benim durduğum yer ayrı bir perondu, cep otobüs durağıydı. Bende onlara, ‘Yolcu alıyorum, size yol veremem’ deyince şahıslar bana küfür etmeye başladı. Bende camımı kapatıp kaçmaya başladım. Beni 6 durak takip ederek otobüse saldırdılar. Seyir halindeyken beni sıkıştırdılar, kavşakta yolumu keserek taş ve sopalarla otobüse saldırdılar."
"Dakikalarca bu tehlikeli yolculuk devam etti. Bazen kaldırıma çıktık, diğer sürücülere zarar verebilecek manevralar yaptık ve en sonunda Bahçeşehir Polis Merkezine geldik. Ben polis memurlarına durumu anlatınca memurlar şahısların yanlarına gelmesini söyledi. Bu seferde polislere tepki gösterdiler. Durum böyle olunca polisler zanlıları gözaltına aldı” dedi.
"ONLARIN DA AİLESİ OTOBÜSTE OLABİLİRDİ"
Maddi zararla olayı atlattığını belirten Tarık Akçam, “Aracımda çok şükür yaralanan olmadı. Zaten kimsenin başına bir şey gelmesin diye direk karakola sürdüm aracı. Sadece aracımda maddi hasar mevcut. Tabi bu durum bir şey olmayacağı anlamına gelmez. Şahsıların attığı taşlardan biri camı kırabilir ve yolcuları yaralayabilirdi. Veya benim başıma gelebilir ve kontrolümü kaybedip kaza yapabilirdim. Defalarca o virajlı yollarda kazanın eşiğinden döndük. Ben onlarında ailesini taşıyor olabilirdim. Onların annelerini, babalarını, kardeşlerini biz taşıyoruz, onların da canları bize emanet. Benim onları güvenli bir şekilde taşımam için bize rahat verin. Sizin gibi şehir eşkıyaları artık bizden uzak durun” diye konuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Yol vermedi diye İETT otobüsüne saldırdılar!/son-dakika-yol-vermedi-diye-iett-otobusune-saldirdilar-3387936
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