Yine kadın cinayeti! Boş arazide başından vuruldu

İlçede boş arazide bir kadının yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.