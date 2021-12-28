Yılbaşı öncesi 29 bin litre sahte içki ele geçti

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İstanbul ile birlikte 5 ilde yılbaşı öncesi polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 8 bin 450 litre kaçak içki ele geçirildi. Dün 81 ilde gerçekleştirilen 'alkol' operasyonlarında ise 19 bin 966 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildiğini açıkladı.

GAZİANTAP'TE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'ndeki evinde 25 Aralık'ta alkol alan 55 yaşındaki 2 çocuk sahibi H.B, zehirlenme şüphesiyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

H.B.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi. Kentte, 13 Aralık'tan bu yana sahte içki şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8'e yükseldi.

İşte yurt genelinde il il gerçekleştirilen operasyonlar:

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde polis ekiplerince bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 645 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-27 Aralık'ta belirlenen bazı ikamet ve iş yerlerine yönelik kaçak içki operasyonu düzenledi. Operasyonda 26 litre etil alkol, 645 litre kaçak içki, 128 paket gümrük kaçağı sigara, 78 puro ile 460 makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte ve kaçak içki sürdükleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla sahte ve kaçak içki üretimi ve satışını yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, sağlıksız koşullarda üretimi ve depolanan ve sahte içki yapımında kullanılan 400 litre etil alkol ile 32 alkol kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TRABZON

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Maçka ilçesinde gerçekleştirilen sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Maçka ilçesinin Coşandere mahallesinde A.K.K. (61) isimli şahsa ait işyerinde kaçak ve sahte alkol satışının yapıldığı, işletme içerisinde uyuşturucu madde kullanımının olduğu ve işletme sahibine ait ruhsatsız tabanca bulunabileceği ihbarı üzerine şahsa ait işletme ve araçta narkotik köpeği 'Duman' ve Bomba/Silah Tespit Köpeği 'Yaz'ın da katılımı ile aramalarda bulundu. Yapılan aramalarda 1 1 adet 9 mm. ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 21 adet 9 mm fişek, 205 gram kubar esrar, 300 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 litre kaçak viski, 2 litre boş etil alkol şişesi, 100 cl el yapımı rakı, 1.5 litre pet şişe içerisinde metil alkol, 5 litre plastik bidon içerisinde metil alkol tespit edildi. A.K.K. gözaltına alınırken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN

Samsun'da sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, Kavak ilçesinde sahte alkol satışı yaptığından şüphe duyulan bir şahsın, iş yerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan kontrollerde 47 litre sahte alkol, 26 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 2 litre 160 ml kit olarak tabir edilen gıda aroması ele geçirildi.

Olay neticesinde 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İSTANBUL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaklaşan yılbaşını fırsata çevirerek, büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan S.T. isimli bir şahsı, operasyonla kıskıvrak yakaladı.

40 gün süren teknik takip ve çalışmaların ardından yapılan operasyonda şüphelinin Ümraniye’de bulunan işyerinde arama yapıldı. Aramalarda ise satışa hazır hale getirilmiş bin 900 litre sahte rakı, bin 800 litre sahte viski ile 3 bin 700 litre sahte şarap olmak üzere toplam 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi. Öte yandan sahte içkilerinin piyasa değerinin 1 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince 40 gün boyunca yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahsın, işyerinde damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdiği, elde ettiği etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak büfe ve eğlence yerlerine dağıtmak için şişelediği öğrenildi. S.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte içki denetiminde bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, Side Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaptıkları denetimde, 10 litre sahte içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi İ.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı

MERSİN

Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde jandarma ekipleri, sahte alkole yönelik uygulama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde meydana gelen sahte alkol ölümleri ve yılbaşı öncesinde denetimler sıklaştırıldı. Erdemli ve Mut ilçelerinde alkollü restoran ve tekel büfelerinde sahte ve bandrolsüz alkollü içki denetimi yapan ekipler, bandrolsüz 18 litre rakı ve 4 litre viski, 3 adet anason kiti, 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 sentetik hap ile 1 adet tabanca ele geçirdi.

Sahte ve bandrolsüz alkollü içki satışı yapan 5 kişi hakkında adli işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi de gözaltına alındı.

İZMİR

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 65 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reisdere Mahallesi'nde ikamet eden H.Ö'nün evinde sahte içki sattığı bilgisini aldı. Ekipler, ikamette yaptığı aramada, 50 litre sahte rakı, 15 litre sahte viski ve alkol damıtma ünitesi ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ö'nün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KARS

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği yılbaşı denetimlerinde, 30 litre sahte içki, kaçak 100 kilogram kıyılmış tütün ve 110 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Yapılan denetimlerde 30 litre sahte içki, kaçak 100 kilogram kıyılmış tütün ile 110 paket sigara yakalandı.

Denetimi yapılan ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan işletme sahiplerinden Hidayet Tekneli, yılbaşı öncesi yapılan denetimler nedeniyle polis ekiplerine teşekkür ederek, "Medyadan duyduğumuz kadarıyla sahte içkiden ölenlerin sayısı 64'e yükseldi. Hem vergi kaçakçılığı açısından hem de ülkemizin vergisinin kaybolmaması açısından böyle denetimlerin yapılması hoşumuza gidiyor. Çünkü biz gerçek anlamda vergi ödeyen esnaflarız, sahte iş yapmıyoruz, her şeyimiz devlete bağlı, kaçak içkiye karşıyız" dedi.

HATAY

Hatay'da 691 litre sahte içki ve 100 şişe kaçak içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sahte alkollü içki üretimi veya satışı yaptığı değerlendirilen il genelinde toplam 567 ev ve iş yerinde yapılan aramada, 691 litre sahte içki, 100 şişe çeşitli ebatlarda kaçak içki ve damıtma sistemi bulundu. Şüpheliler C.K, E.K, A.M, M.M. ve H.S. gözaltına alındı.

DÜN 81 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLİN OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlıkları koordinesinde; dün ülke genelinde halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla alkollü içki satışı yapılan, sahte içki satıldığı ya da bulundurulduğu şüphesi olan iş yerleri ile depolarına yönelik eş zamanlı 'alkol' operasyonu gerçekleştirildi.

21 bin 445 kişilik personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda; 23 bin 688 iş yerinde arama yapıldı. 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 415 kişi yakalandı. Ayrıca operasyonda; 19 bin 966 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 292 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 4 bin 365 içki aroması, 8 bin 658 boş alkollü içki şişesi, 2 bin 542 sahte bandrol, 4 bin 571 paket kaçak sigara, 33 bin 300 doldurulmuş ve 23 bin 314 boş makaron, 220 puro, 26 tarihi eser, 6 kilogram esrar, 164 gram eroin, 14 bin 46 sentetik uyuşturucu, 18 tabanca, 17 tüfek ve bunlara ait 1316 adet fişek ele geçirildi. 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesi ise operasyonda deşifre edildi.