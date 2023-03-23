MÜTEAHHİT VE YAPI SORUMLUSUNA YAKALAMA KARARI
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturma kapsamında 4 Mart´ta Hatay İl Emniyet Müdürlüğü´ne yazdığı talimat yazısında, `Deprem Dayanıklılık Testinin´ temin edilmesini istedi. Denetim ve tedbir almakla yükümlü kamu görevlilerinin kimlik, adres ve iletişim bilgileri de talep edildi. Müteahhit A.Ö. ile fenni mesul S.T.´nin şüpheli olarak ifadesinin alınması kararlaştırıldı. A.Ö. ile S.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.