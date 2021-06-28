İHA

Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren atık dönüşüm tesisinde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Tesisteki atık kağıt ve plastik türü maddelerin alev alması sonucu çıkan yangın hızla yayıldı.

Özellikle plastik türü maddelerin yanması nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Dumanları fark eden çevrekiler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin zaman zaman parlama yapması nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, yangının çevredeki tesislere sıçramama için yoğun çaba sarferildi.

Ölen ya da yaralının olmadığı yangında 1 itfaiye ekip dumandan etkilendi. İtfaiye görevlisine olay yerinde bekleyen sağlık ekibi tarafından ambulansta müdahale yapıldı. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.