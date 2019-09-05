Yenikapı 'belediye' araçlarıyla doldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı bildirilen araçlar Yenikapı'da sergilenmeye başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncsi israfı önleyeceğini belirterek, belediyenin kullanımında olan ihtiyaç fazlası araçları gündeme getirmişti. Bu sabah Yenikapı miting alanında çok sayıda aracın sergilenmeye başlandığı görüldü. Twitter kullanıcıları araçlara ilişkin fotoğraf ve videoları paylaştı.

İmamoğlu'ndan ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de Twitter hesabından Yenikapı'daki durumu gösteren bir video paylaştı.