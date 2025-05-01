Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: "Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine savcılık itiraz etti | Son dakika haberleri

        "Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine savcılık itiraz etti

        İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada mahkemenin 10 sanığın tahliye edilmesine ilişkin ara kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:58 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenidoğan davasında tahliyelere itiraz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 46 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığın tahliyesine cumhuriyet savcılığınca itiraz edildi.

        Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinin dün yapılan duruşmada 10 tutuklu sanık hakkında verdiği tahliye kararına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

        Savcılık, tahliye kararının kaldırılmasını ve sanıkların yeniden tutuklanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, dün yapılan 27. duruşmada, sanıklardan sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç'ın tahliyesine karar vermiş, 19 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Gergin gece
        Gergin gece
        Kanal İstanbul açıklaması
        Kanal İstanbul açıklaması
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Habertürk Anasayfa