15 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen ve 49 kişinin hayatini kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Yeni Zelanda'yı kana bulayan terörist Brenton Tarrant daha önce birden fazla kez Türkiye'yi ziyaret etti. Saldırganın Türkiye'de uzun bir sure kaldığı ve Türkiye dışında Asya, Afrika ve Avrupa'da başka ülkeleri de bulunduğu belirtiliyor.
TÜRKİYE'DE BULUNDUĞU SÜRE İÇERİSİNDE KİMLERLE İRTİBATA GEÇTİ?
Katilin Türkiye üzerinden Asya Avrupa’da üçüncü ülkelere gittiği tespiti de gelen bilgiler arasında. Saldırganın Türkiye’de kaldığı süre içinde nerelere gittiği ayrıca kimlerle irtibata geçtiği büyük bir titizlikle inceleniyor.
28 yaşındaki Tarrant, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik silahlı saldırı düzenlemişti Saldırıyı Facebook üzerinden canlı yayınlayan Avustralya vatandaşı cani, 49 kişinin ölümüne neden olarak Yeni Zelanda tarihinin en büyük terör eylemini gerçekleştirmişti. Olayın ardından Yeni Zelanda polisi aralarında Tarrant'in da olduğu 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMIYLA PARALEL Mİ HAREKET ETTİ?
Yeni Zelanda'daki katilinin Türkiye'de kaldığı süre içerisinde telefon hattı, o telefon hattının Türkiye çapında ve İstanbul'da nerelerde hareket edip, etmediğiyle ilgili hızlı bir şekilde istihbari çalışmalar başlatılmış durumda. Diğer taraftan katilin 43 günlük bir Türkiye serüveni var. 43 gün nerede kaldı? İstanbul dışına çıktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tarihlerdeki programlarında, katilin kullandığı hattın şebekesinin dahil olup, olmadığı yönünde roming sisteminden eşleştirmeleri yapılıyor. Bütün bunlarda yoğunlaşılıyor.
İŞTE TERÖRİSTİN TÜRKİYE'YE GİRİŞ ANI
TÜRKİYE'YE TEHDİT: HAMAM BÖCEĞİ GİBİ TOPRAKLARIMIZDAN ATACAĞIZ!
Saldırganın 70 sayfalık bir bildiri yayımladığı ortaya çıktı. Bu manifestoda Türklerle ilgili bir kısım da yer alıyor ve burada;
"Topraklarınızda barış içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında... Ama Boğaz'ın Batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz ve hamamböceği gibi topraklarımızdan atacağız. Konstantinopolis'e (İstanbul'a) gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya, minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" ifadeleri yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!