Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen ve 49 kişinin hayatini kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Yeni Zelanda'yı kana bulayan terörist Brenton Tarrant daha önce birden fazla kez Türkiye'yi ziyaret etti. Saldırganın Türkiye'de uzun bir sure kaldığı ve Türkiye dışında Asya, Afrika ve Avrupa'da başka ülkeleri de bulunduğu belirtiliyor.



TÜRKİYE'DE BULUNDUĞU SÜRE İÇERİSİNDE KİMLERLE İRTİBATA GEÇTİ?



Katilin Türkiye üzerinden Asya Avrupa’da üçüncü ülkelere gittiği tespiti de gelen bilgiler arasında. Saldırganın Türkiye’de kaldığı süre içinde nerelere gittiği ayrıca kimlerle irtibata geçtiği büyük bir titizlikle inceleniyor.





28 yaşındaki Tarrant, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik silahlı saldırı düzenlemişti Saldırıyı Facebook üzerinden canlı yayınlayan Avustralya vatandaşı cani, 49 kişinin ölümüne neden olarak Yeni Zelanda tarihinin en büyük terör eylemini gerçekleştirmişti. Olayın ardından Yeni Zelanda polisi aralarında Tarrant'in da olduğu 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMIYLA PARALEL Mİ HAREKET ETTİ?

Yeni Zelanda'daki katilinin Türkiye'de kaldığı süre içerisinde telefon hattı, o telefon hattının Türkiye çapında ve İstanbul'da nerelerde hareket edip, etmediğiyle ilgili hızlı bir şekilde istihbari çalışmalar başlatılmış durumda. Diğer taraftan katilin 43 günlük bir Türkiye serüveni var. 43 gün nerede kaldı? İstanbul dışına çıktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tarihlerdeki programlarında, katilin kullandığı hattın şebekesinin dahil olup, olmadığı yönünde roming sisteminden eşleştirmeleri yapılıyor. Bütün bunlarda yoğunlaşılıyor.

İŞTE TERÖRİSTİN TÜRKİYE'YE GİRİŞ ANI

TÜRKİYE'YE TEHDİT: HAMAM BÖCEĞİ GİBİ TOPRAKLARIMIZDAN ATACAĞIZ!

Saldırganın 70 sayfalık bir bildiri yayımladığı ortaya çıktı. Bu manifestoda Türklerle ilgili bir kısım da yer alıyor ve burada;

"Topraklarınızda barış içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında... Ama Boğaz'ın Batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz ve hamamböceği gibi topraklarımızdan atacağız. Konstantinopolis'e (İstanbul'a) gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya, minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" ifadeleri yer alıyor.