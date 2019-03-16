18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.
Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan Avustralyalı Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.
Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant’ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.
BAŞBAKANI ARDERN: ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, terör saldırısıyla ilişkili cinayetle suçlanan Avustralya vatandaşı dahil üç kişinin tutuklandığını, bu kişilerin hiçbirinin daha önce sabıka kaydının olmadığını, Yeni Zelanda'da ya da başka bir yerde istihbarat servisleri tarafından izlenen şahıslar arasında yer almadığını söyledi.
AA'nın haberine göre, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat eden ve düzensiz aralıklarla Yeni Zelanda'ya gelen Avustralya vatandaşı zanlının, bugün mahkemeye çıkarılacağını kaydetti.
Saldırılarda 2'si yarı otomatik 5 silah kullanıldığını ve saldırganın silah ruhsatını 2017'de aldığını ifade eden Ardern, Yeni Zelanda'nın silah yasalarının değişeceğini, Avustralya ile sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve bilgi paylaşımının geliştirileceğini ifade etti.
Ülkede güvenlik önlemlerinin üst seviye çıkarıldığını belirten Ardern, vatandaşlardan da şüpheli gördükleri durumları polise haber vermelerini istedi.
Saldırıdan etkilenen yabancılar arasında Türk, Malezya, Suudi Arabistan, Pakistan, Bangladeş ve Endonezya vatandaşlarının yer aldığı bilgisini paylaşan Ardern, toplantıdan sonra Christchurch'ü ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.
GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTTIRILDI
eni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye Avustralyalı terörist Brenton Harrison Tarrant tarafından gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Avustralya’da güvenlik tedbirleri arttırıldı.
Victoria Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Christchurch'teki kanlı terörist saldırılar nedeniyle hafta sonu güvenlik önlemleri eyalet genelinde fazlalaştırıldı.
Yeni Zelanda’daki katliamın, Victoria eyaleti için tehdit oluşturduğunu gösteren kanıt bulunmadığını vurgulayan Komiser Wendy Steendam, ''Bu tür olayların insanların kendi topluluklarında kaygı duymalarına, korkmalarına, endişe duymalarına yol açtığını biliyoruz. Victoria toplumunun güvenliğinin, Victoria Polisinin önceliği olduğunu tekrarlamak istiyorum.’’ ifadelerini kullandı.
Alınan tedbirlerin, hafta sonu Melbourne’de düzenlenecek Formula 1 Grand Prix yarışları ve Victoria İslam Konseyi'nin eyalet genelindeki camilerde düzenleyeceği ‘‘Cami Açık Günü’’ etkinliklerin olduğu yerlerde yoğunlaştırılması bekleniyor.
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