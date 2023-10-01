Meclis, yeni yasama yılına başlıyor
TBMM Genel Kurulu, 28.Dönem 2.Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplanacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Giriş: 01.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:37
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, açılış programına katılacak.
Kurtulmuş, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, resepsiyon verecek.