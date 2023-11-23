Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel, bu hafta sonu havaların yeniden soğuyacağını açıkladı. Öztel, "Türkiye'de hava bu yeni soğuk cephe ile soğuyacak, Marmara'da sıcaklıklar pazar günü 10°C'nin altında hissedilecek, özellikle cumartesinin güneyli fırtınası pazar Marmara'da yerini kuzeyden gelen havaya bırakınca farkı hissedeceğiz. Kış gibi soğuk bir pazar ve pazartesiye hazırlıklı oluruz, fakat özellikle Orta-Batı Karadeniz'de fırtınayı çok ciddiye almakta yarar var" dedi
Bugünler denizlerimizde fırtınalı, şehirlerde rüzgarlı geçiyor. Kış provası yaptığımız son hafta sonundan beri hava yeniden yumuşadı, rüzgar güney yönlerden Akdeniz havasını yurda taşıdı. Perşembenin kalan kısmında İzmir-Edremit-Çanakkale ile Doğu Karadeniz’deki yağışlar dışında yurtta yağışlar diniyor.
Cuma günü yine Kuzey Ege ve Bursa çevrelerinde zayıf yağmurlarla başlayacak ve cuma günü akşam olurken İstanbul, Düzce, Kastamonu çevresi yağmurlu alana katılacak. Fakat cumartesinin ilk saatlerinden itibaren bu güneyden esen rüzgarlar artık denizlerde fırtınaya dönmeye başlayacak görünüyor.
Fotoğraf: DHA
Cumartesi öğlen ve pazar gecesi arasındaki 36 saat kuvvetli fırtınalarla geçecek, Trakya’da, kıyı Ege’nin tamamı ile Antalya ve ilçelerinde beklenen lodos yönlü rüzgar zaman zaman saatte 100km sürate çıkacak. Bu fırtına İstanbul-İzmir-Antalya arasındaki uçuşları (ve genel olarak hava ulaşımını) olumsuz etkileyebilir. Cumartesi deniz üzerinde büyük dalgalar oluşacaktır. Rüzgara kuvvetli sağanak eşlik ederken su baskınları ve sel tehlikeleri ortaya çıkıyor. Cumartesi gün boyu Antalya ve ilçelerindeki sel tehlikesine karşı şimdiden tedbirli davranmakta yarar var.
Türkiye’de hava bu yeni soğuk cephe ile soğuyacak, Marmara’da sıcaklıklar pazar günü 10°C’nin altında hissedilecek, özellikle cumartesinin güneyli fırtınası pazar Marmara’da yerini kuzeyden gelen havaya bırakınca farkı hissedeceğiz. Kış gibi soğuk bir pazar ve pazartesiye hazırlıklı oluruz, fakat özellikle Orta-Batı Karadeniz’de fırtınayı çok ciddiye almakta yarar var. Ereğli’de yaşananların benzerleri bu hafta sonu İnebolu-Ordu-Sinop-Trabzon-Rize boyunca yaşanabilir, Karadeniz kıyılarında duruma hazırlıklı olunmalı.
Fotoğraf: AA
İstanbul’da hava değişimi yaşanırken yağışlar yine şehrin Aydos gibi yükseklerine biraz kar bırakabilir. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul-Düzce arasında son hafta sonu yaşanan miktarda kar yağışı görebiliriz. İstanbul-Ankara yolunda pazar akşamı olurken kar örtü yapmış, hazırlıksız araçlar bu yolda kalmış olabilir.
Denizlerde fırtına koparken İç Anadolu’da da hava rüzgarlı olacak, Ankara cumartesi gün içinde 4-5 yağmurlu saat geçirebilir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu merkezlerinde yeniden kar yağışları görülecek ama kar pazartesi hızla bölgeyi beyazlatıp salı günü (28 Kasım) ayrılacak görünüyor. Bu da yine tahminler güncellendikçe son durumu aktarılması gerekenler arasında. Doğu Anadolu kısa sürede yoğun kar yağışı biriktirebilir, şehirlerarası yollarda ulaşım yer yer durabilir. Artık kış lastiği olmadan yollarda araç kullanmanın yasak olduğu günlere giriyoruz. Araçlarda bir süre mahsur kalınırsa kullanılmak üzere su, konserve, yedek batarya ve ikaz lambası, güncel bir ilk yardım kiti bulundurmakta fayda var.
Son 10 günde Marmara Bölgesinde biriktirdiğimiz yağmur ile barajların ortalama doluluk seviyeleri yeniden yüzde 20’nin üzerine çıktı. Ocak ayı gelmeden önce yüzde 40 gibi bir seviyeye ulaşabilmek İstanbul için sağlıklı olurdu. Aslında Türkiye genelinde halen olağanüstü kuraklık yaşadığımızı hatırlıyoruz. Yağışlar başladı fakat devamını ve özellikle kar yağışlarını merakla takip ediyoruz.
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