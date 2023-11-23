Bugünler denizlerimizde fırtınalı, şehirlerde rüzgarlı geçiyor. Kış provası yaptığımız son hafta sonundan beri hava yeniden yumuşadı, rüzgar güney yönlerden Akdeniz havasını yurda taşıdı. Perşembenin kalan kısmında İzmir-Edremit-Çanakkale ile Doğu Karadeniz’deki yağışlar dışında yurtta yağışlar diniyor.

Cuma günü yine Kuzey Ege ve Bursa çevrelerinde zayıf yağmurlarla başlayacak ve cuma günü akşam olurken İstanbul, Düzce, Kastamonu çevresi yağmurlu alana katılacak. Fakat cumartesinin ilk saatlerinden itibaren bu güneyden esen rüzgarlar artık denizlerde fırtınaya dönmeye başlayacak görünüyor.

Fotoğraf: DHA

Cumartesi öğlen ve pazar gecesi arasındaki 36 saat kuvvetli fırtınalarla geçecek, Trakya’da, kıyı Ege’nin tamamı ile Antalya ve ilçelerinde beklenen lodos yönlü rüzgar zaman zaman saatte 100km sürate çıkacak. Bu fırtına İstanbul-İzmir-Antalya arasındaki uçuşları (ve genel olarak hava ulaşımını) olumsuz etkileyebilir. Cumartesi deniz üzerinde büyük dalgalar oluşacaktır. Rüzgara kuvvetli sağanak eşlik ederken su baskınları ve sel tehlikeleri ortaya çıkıyor. Cumartesi gün boyu Antalya ve ilçelerindeki sel tehlikesine karşı şimdiden tedbirli davranmakta yarar var.

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Türkiye’de hava bu yeni soğuk cephe ile soğuyacak, Marmara’da sıcaklıklar pazar günü 10°C’nin altında hissedilecek, özellikle cumartesinin güneyli fırtınası pazar Marmara’da yerini kuzeyden gelen havaya bırakınca farkı hissedeceğiz. Kış gibi soğuk bir pazar ve pazartesiye hazırlıklı oluruz, fakat özellikle Orta-Batı Karadeniz’de fırtınayı çok ciddiye almakta yarar var. Ereğli’de yaşananların benzerleri bu hafta sonu İnebolu-Ordu-Sinop-Trabzon-Rize boyunca yaşanabilir, Karadeniz kıyılarında duruma hazırlıklı olunmalı.