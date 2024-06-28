Türkiye’de son 1 ay çok sıcak geçti ve yağmursuz hatta bulutsuz gökyüzü sayesinde güneş, toprakları ve şehirleri adeta kavurdu. Anadolu’da sulama yapmak için fazladan emek ve kaynak harcanıyor, büyük şehirlerin barajları her gün su kaybediyor.