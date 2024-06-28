Yeni sıcak hava dalgası yolda!
Haziran ayının ilk günlerinde etkili olan kavurucu sıcaklara bayram tatili ile birlikte ara vermiştik. Serin rüzgarların etkisini kaybedeceğini belirten Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel ise, "İstanbul ve Marmara bölgesinde yeni hafta sıcaklıklar tırmanıyor, pazartesi ila perşembe sıcaklıklar yeniden 35°C'lere çıkacak ve bir sıcak hava dalgasının daha içine gireceğiz" dedi. Öztel ayrıca yarın megakentte kuvvetli rüzgar beklendiğini de kaydetti
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Türkiye’de son 1 ay çok sıcak geçti ve yağmursuz hatta bulutsuz gökyüzü sayesinde güneş, toprakları ve şehirleri adeta kavurdu. Anadolu’da sulama yapmak için fazladan emek ve kaynak harcanıyor, büyük şehirlerin barajları her gün su kaybediyor.
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İstanbul’da ve çoğu diğer büyük merkezlerde hafta sonu yağmur beklenmiyor. İstanbul’un kuzey kıyıları başta olmak üzere kuvvetli rüzgar nedeniyle şehirde bazı kazalar artabilir.
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Uçuşabilecek cisimlere, deniz üzerindeysek büyük dalgalara ve sallantılı deniz yolculuklarına hazır olalım, cumartesi öğle saatleri iyice kuvvetlenen rüzgar hamlesi (kısa süreli sürati) 65-70km/saat’e ulaşabilir. Şehir içinde ise 30-35 km/saat süratle esen rüzgar, dayanıksız tabela, şemsiye, saksı vb gibi nesneleri uçurabilir.
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Denizlerde boğulma vakalarına cumartesi günü fazladan dikkat edilmeli, Şile-Kilyos arasında bulunan plajlarda önlem almakta yarar var.
İstanbul ve Marmara bölgesinde yeni hafta sıcaklıklar tırmanıyor, pazartesi ila perşembe sıcaklıklar yeniden 35°C’lere çıkacak ve bir sıcak hava dalgasının daha içine gireceğiz.
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Fakat bu ısınmayı yeni bir serin ve yağışlı hava takip edebilir, temmuz çok sıcak başlayıp ardından serin günler de gösterebilir.
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Bu hava değişimlerini en belirgin şekilde Marmara Bölgesi yaşayabiliyor, Kırım-Ukrayna üzerinden Karadeniz’i geçerek şehirlerimize ulaşan rüzgarların serinliği, güney bölgeleri o kadar etkileyemiyor.
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İzmir’de hafta sonu ve yeni hafta güneşli geçecek, Çeşme-İzmir arasında yarın kuvvetli rüzgara dikkat edilmeli. Hava sıcaklıkları İzmir çevresinde 33 ila 37°C. Güneş altında hissedilenler 40°C’yi aşıyor. Günün en sıcak ve güneşin tepede olduğu 11.00 - 17.00 saatlerinde güneş altında uzun süre kalmayalım.
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Yağışların tamamen kesildiği ve aşırı sıcak günlerin ardından, Anadolu’da yeniden belirmeye başlayan yaz sağanakları havayı serinletecek. Ankara’da bu hafta sonu bulutlar artarken yağmasa bile gölge alanlar artacak, rüzgarın kuzeyden taşıyacağı serinlik hissedilecek. Başkentte gündüz sıcaklıkları 26 ila 30°C’ye geriliyor.
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Bugün Ege’nin iç kesimlerinde ve özellikle Eskişehir ve yakın çevresinde kuvvetli yaz yağmurları, yer yer iri taneli dolu yağışı görülebilir. Bolu ve Eskişehir arasında sağanak nedeniyle yine yer yer su baskınları yaşanabilir.
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Cumartesi gününden itibaren Doğu Anadolu’da ve Doğu Karadeniz’de 3-4 gün sürecek yağışlı havalar görünüyor.
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Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve dolu yağışını nedeniyle bahçelerde hasar oluşabilir. Iğdır-Kars arasında da yağışlar pazar günü lokal olarak kuvvetli olacak.
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Türkiye’de yaşanan sıcak havalar, dünyada can almaya devam ediyor. Sıcak hava dalgaları nedeniyle ölüm sayıları Amerika ve Asya kıtalarında hızla artıyor.
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Avrupa ve Türkiye benzer şekilde aşırı sıcak haftalar geçirirken, gelecek Temmuz ve Ağustos aylarında yaşayabileceğimiz “kriminal sıcaklara” şimdiden hazırlık yapmakta yarar olabilir.