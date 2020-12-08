Yediemindeki 54 aracı çaldılar!

Emrah Doğru'nun haberine göre 2 ay önce İstanbul Pendik Köprüsü'nde aracıyla ilerleyen Ercan Güney mobil EDS’ye takıldı ve aracı trafik ekipleri tarafından sorgulandıktan sonra Pendik Yediemin Otoparkı'na çekildi.

Çekilen araçların orada olması sebebiyle otoparka güvenen Güney, ödemesi gereken miktarı denkleştirene kadar aracını alanda bıraktı. Aradan geçen 48 günün ardından ödeyeceği tutar ile birlikte aracını almaya gelen Ercan Güney ise otomobilinin çalındığını öğrendi.

Aracı çalınan Ercan Güney

54 ARACI TIR'A YÜKLEYİP GÖTÜRMÜŞLER

Akılalmaz olayda ise içlerinde otopark sahibinin de bulunduğu 6 şüpheli, delil bırakmamak adına güvenlik kamerasını söktükten sonra 54 aracı TIR'a yükleyip Tuzla’daki depoya gönderdi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğerlerine ev hapsi cezası verildi.

“ŞU AN ARACIMIN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM”

Çalınan araçlar içinde kendi aracı da bulunan Ercan Güney, “Bana aracımın çalındığını söylediklerinde önce şaka zannettim. Yediemin otoparkından arabasının çalınacağı kimsenin aklına gelmez. Şu an aracımın nerede olduğunu bilmiyorum” dedi.